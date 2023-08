Ätna spuckt Lava und Asche - Flughafen Catania geschlossen

Catania: Der Vulkan Ätna auf der italienischen Mittelmeerinsel Sizilien hat erneut Lava und Asche gespuckt. Wie das Nationale Institut für Geophysik und Vulkanologie mitteilte, gab es einen starken Ascheregen. Der Flugbetrieb in Catania wurde deswegen bis zum Abend ausgesetzt. Auf Videos in den sozialen Medien war zu sehen, wie in der Dunkelheit das glühende Geröll aus dem Vulkan herausgespuckt wird und langsam den Berg hinab fließt. Lokale Medien berichteten von einem lauten Donnern in der Nacht. Meldungen über Schäden oder Verletzte gibt es derzeit nicht.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.08.2023 12:00 Uhr