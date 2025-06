Ätna spuckt eine Lavafontäne

Ätna auf Sizilien ist wieder aktiv: Nach Angaben von italienischen Wissenschaftlern wurden am Gipfel des Vulkans Eruptionen beobachtet. Dabei werden Lava und Asche ausgestoßen. Eine Wolke stieg in mehrere tausend Meter Höhe auf. Die Experten vermuten, dass sich die Aschewolke des Ätna in Richtung der Städte Taormina und Messina bewegt. Für den Flugverkehr gilt aktuell die höchste Warnstufe - Einschränkungen gibt es aber noch keine.

Sendung: BR24 Nachrichten, 19.06.2025 12:15 Uhr