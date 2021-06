Ätna ist wieder ausgebrochen

Nachrichtenarchiv - 13.06.2021 16:30 Uhr Aktuelle Nachrichten

Palermo: Auf der italienischen Insel Sizilien hat der Vulkan Ätna wieder Lava und Asche gespuckt. Am Flughafen der Stadt Catania musste der Betrieb unterbrochen werden. Am Vormittag konnten aber wieder Flugzeuge landen und starten. Die Lavaströme schossen auf der Südost-Seite des Ätna aus dem Krater. Der Vulkan war in den vergangenen Wochen öfter ausgebrochen und hatte für spektakuläre Naturschauspiele gesorgt. Größere Schäden oder Verletzte gab es nicht.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 13.06.2021 16:30 Uhr