Ätna bricht erneut aus - kilometerhohe Aschewolke

Putin deutet Anerkennung prorussicher Gebiete in Ukraine an

Moskau: Die Ukrainekrise spitzt sich weiter zu. Der russische Präsident Putin will offenbar die prorussischen Gebiete Donezk und Luhansk im Osten der Ukraine als unabhängige Staaten anerkennen. Putin erklärte in einer Fernsehansprache, die Ukraine sei untrennbarer Teil der russischen Geschichte. Der Donbass sei schon immer Teil Russlands gewesen. Der Ukraine warf er Nationalismus und Russlandfeindlichkeit vor. Die wirtschaftliche Lage in der Ukraine sei sehr schlecht, die Korruption nehme ständig zu, so Putin. Die TV-Ansprache läuft derzeit noch. Die EU hat bereits Sanktionen im Fall einer Anerkennung der Gebiete angekündigt. Um welche Strafmaßnahmen es konkret gehen könnte, blieb dabei offen. Der Westen befürchtet, dass Russland nach einer Anerkennung der Ost-Ukraine in die Gebiete einmarschieren könnte - beispielsweise mit der Begründung, man wolle die Sicherheit dort gewährleisten.

Quelle: BR24 Nachrichten, 21.02.2022 20:15 Uhr