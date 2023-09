Äthiopierin Assefa stellt bei Berlin-Marathon neuen Weltrekord auf

Berlin: Die Äthiopierin Tigist Assefa hat beim Berlin-Marathon einen neuen Weltrekord aufgestellt. Die 29 Jahre alte Vorjahressiegerin gewann am Sonntag in 2 Stunden 11 Minuten und 52 Sekunden. Bei den Männern siegte Eliud Kipchoge aus Kenia, verpasste aber einen neuen Weltrekord. Trotz einer angekündigten Blockade durch die Gruppe "Letzte Generation" konnte der Berlin-Marathon am Vormittag reibungslos beginnen. Acht Personen, die sich auf der Straße des 17. Juni festkleben wollten, seien schnell weggezogen worden, teilte eine Polizeispecherin mit. Die Aktivisten hätten außerdem orange Farbe auf die Fahrbahn geschüttet.

Sendung: BR24 Nachrichten, 24.09.2023 13:00 Uhr