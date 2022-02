Äthiopien beginnt Stromproduktion mit umstrittenem Nil-Staudamm

Nachrichtenarchiv - 20.02.2022 16:30 Uhr Aktuelle Nachrichten

Addis Abeba: Äthiopien hat am Nil einen umstrittenen Staudamm in Betrieb genommen. Die erste der 13 Turbinen wurde in Anwesenheit des äthiopischen Regierungschefs Abiy Ahmed hochgefahren. Sie hat eine Leistung von knapp 400 Megawatt. Der Staudamm im Blauen Nil soll in spätestens drei Jahren komplett fertigstellt sein und dann 60 Prozent der Bevölkerung Äthiopiens mit Strom aus Wasserkraft versorgen. Er wird dann der größte Staudamm Afrikas sein. Das Bauwerk sorgt seit Jahren für Streit: Ägypten und der Sudan fürchten, dass künftig zu wenig Wasser den Nil herab zu ihnen fließen wird.

Quelle: BR24 Nachrichten, 20.02.2022 16:30 Uhr