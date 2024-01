Ärztinnen und Ärzte an Unikliniken gehen deutschlandweit in den Warnstreik

Hannover: An zahlreichen Universitätskliniken wollen Ärztinnen und Ärzte heute ihre Arbeit niederlegen. Der Marburger Bund hat zu einem ganztägigen Warnstreik an 23 landeseigenen Krankenhäusern aufgerufen. In Hannover ist am Mittag eine zentrale Kundgebung geplant. Grund ist eine ergebnislose dritte Tarifrunde um Einkommen und Arbeitsbedingungen für mehr als 20.000 Ärztinnen und Ärzte an Unikliniken. Der Marburger Bund Bayern rechnet damit, dass rund 2.000 Ärztinnen und Ärzte im Freistaat streiken werden. In den betroffenen Kliniken wird ein Notdienst eingerichtet.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.01.2024 06:00 Uhr