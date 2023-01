Ärztevertreter plädieren für ein Ende der Maskenpflicht in Praxen

Kurzmeldung ein/ausklappen Polen kündigt offizielle Anfrage zum Leopard-Export an

Warschau: Der polnische Ministerpräsident Morawiecki hat angekündigt, Deutschland nun offiziell um die Genehmigung zur Lieferung von Leopard-Panzern an die Ukraine zu bitten. Deutschland muss als Hersteller einem solchen Export durch Partnerländer zustimmen. Auch britische Unterhausabgeordnete fordern eine schnelle Entscheidung in Berlin: Man verstehe die historischen Gründe für die Zurückhaltung, heißt es in einem Brief an Verteidigungsminister Pistorius. Dennoch solle die deutsche Regierung ihre Haltung überdenken. Großbritannien hat bereits die Lieferung von 14 Challenger-Kampfpanzern an die Ukraine angekündigt. Pistorius lässt derzeit prüfen, ob und welche Panzer Deutschland überhaupt abgeben kann. In Brüssel haben die Außenminister der Europäischen Union Beratungen über weitere Militärhilfen aufgenommen. Zu den Gesprächen wird auch der ukrainische Außenminister Kuleba zugeschaltet.

