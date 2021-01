Ärztevertreter fordern Lockdown-Verlängerung

Nachrichtenarchiv - 02.01.2021 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Ärztevertreter fordern angesichts der angespannten Lage in den Krankenhäusern eine Verlängerung des Lockdowns. Die Belastung durch die Versorgung der Patienten mit Covid-19 sei auch an den Feiertagen weiter angestiegen, sagte die Vorsitzende der Ärztegewerkschaft Marburger Bund, Johna, den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Sie warnte, die Kliniken hätten keine Atempause. Das Gesundheitssystem brauche dringend eine Entlastung, die nur durch eine Verlängerung der Maßnahmen zur Kontaktbeschränkung zu erreichen sei. Sie dämpfte auch die Hoffnung auf eine rasche Entspannung durch den Impfstart. Johna sagte, zumindest in den ersten drei Monaten des neuen Jahres sei kaum Entlastung zu erwarten. Ähnlich äußerte sich Ärztekammer-Präsident Reinhardt. Der Präsident der Vereinigung der Intensiv- und Notfallmediziner, Janssens rechnet laut "Rheinischer Post" erst im Sommer mit einer nachhaltigen Entspannung auf den Intensivstationen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 02.01.2021 06:00 Uhr