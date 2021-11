Ärztevertreter beklagen Zunahme der Attacken durch Impfgegner

Nachrichtenarchiv - 06.11.2021 14:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Ärzte klagen über zunehmende Angriffe durch Impfgegner. Viele bekommen Drohbriefe und in den sozialen Netzwerken werden offene Gewalt-Drohungen gegen sie veröffentlicht, wie Fachverbände beklagen. Auf Bewertungsportalen tauchen demnach verleumderische Kommentare gegen impfende Ärzte auf. Ärztekammer-Präsident Reinhardt sagte der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, solche Attacken seien vor wenigen Jahren noch undenkbar gewesen. Der Präsident der sächsischen Landesärztekammer, Bodendieck, spricht von einer deutlichen Zunahme an Aggressivität. In vielen Fällen ermittelt der Staatsschutz. Genaue Zahlen gibt es dazu noch nicht. Das Bundeskriminalamt schätzt "Impfgegner oder Corona-Leugner" aber als "relevantes Risiko" für Impfzentren oder Arztpraxen ein. Für die Mitarbeiter bestehe die Gefahr, dass sie zumindest verbalen Anfeindungen, aber auch Straftaten wie etwa Körperverletzung ausgesetzt werden.

Quelle: BR24 Nachrichten, 06.11.2021 14:45 Uhr