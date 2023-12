Ärzteverband verteidigt Praxis-Schließungen

Berlin: Der Ärzteverband Virchowbund hat die Praxis-Schließungen dieser Tage verteidigt. Verbandschef Dirk Heinrich sprach von überbordender Bürokratie für die Haus- und Fachärzte. Die Praxen müssen nach seinen Worten dringend von den Dingen entlastet werden, die die Ärzte von den Patienten abhalten. Aus Protest gegen die Gesundheitspolitik der Bundesregierung bleiben heute und in den kommenden beiden Tagen zahlreiche Arztpraxen geschlossen. Die bundesweite Kampagne mit dem Titel "Praxis in Not" wird von mehr als 20 Verbänden unterstützt. Patientenschützer haben die Aktion kritisiert.

