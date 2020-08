Ärzteverband nimmt bayerische Staatsregierung in Schutz

Kochel am See: Anwohner demonstrieren gegen Ausflugsverkehr

Kochel am See: Im Bayerischen Oberland demonstrieren morgen wieder Anwohner gegen den massiven Ausflugverkehr in der Region. Nach Wallgau und Grainau soll dieses Mal der Verkehr in Kochel am See lahm gelegt werden. Die Teilnehmer der Protestaktion "Ausgebremst is" fordern eine Verkehrswende im Oberland. Veranstalter Sebastian Salvermoser sagte dem BR, die Grenze des Erträglichen sei erreicht. Weder die Straßen und Parkmöglichkeiten noch die Müll- und Abwasserentsorgung sei auf diese Massen ausgelegt. Die Initiatoren sprechen sich unter anderem für eine intelligente Verkehrslenkung und Lärmschutzmaßnahmen aus. Die Zufahrt zum Walchensee und die B11 sind ab morgen, 10 Uhr, dicht. Es wird mit langen Staus gerechnet.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 21.08.2020 08:00 Uhr