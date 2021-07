Ärzteverband für Unabhängigkeit der Stiko

Nachrichtenarchiv - 31.07.2021 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Angesichts des politischen Drucks auf die Ständige Impfkommission hat der Verband der Amtsärzte gefordert, die wissenschaftlichen Einrichtung unabhängiger zu machen. Um die Neutralität der Stiko zu gewährleisten, müsse die Zugehörigkeit zum Robert-Koch-Institut, einer Bundesbehörde, aufgegeben werden, fordert die Chefin des Ärzteverbands, Teichert. In der der "Ärzte Zeitung" regte sie an, die Arbeit der ehrenamtlich tätigen Kommissionsmitglieder durch hauptamtliche Mitarbeiter zu unterstützen. Seit Wochen drängen Politiker die Stiko dazu, eine Empfehlung zur Corona-Impfung älterer Kinder und Jugendlicher auszusprechen. Zuletzt hatte Bundestagspräsident Schäuble an die Verantwortung der Stiko appelliert. Der Virologe und Stiko-Chef Mertens reagierte darauf mit Unverständnis und sagte, man werde sich weiter die Zeit nehmen, die man brauche.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 31.07.2021 09:00 Uhr