Ärzteverband: Auf hohe Inzidenzen mit FFP2-Maskenpflicht reagieren

Berlin: Der Ärzteverband Marburger Bund spricht sich bei hohen Coronzahlen für eine FFP2-Maskenpflicht in öffentlich zugänglichen Innenräumen aus. Die Vorsitzende Johna sagte den Zeitungen der Funke-Mediengruppe, das Personal in den Krankenhäusern gehe schon wieder auf dem Zahnfleisch. Die Belegung mit Covid-Patienten steige stark an. Auch Bundesgesundheitsminister Lauterbach hatte sich für eine Maskenpflicht in Innenräumen stark gemacht.

13.10.2022 05:00 Uhr