Ärzteverbände fordern verlässliche Impfstofflieferungen

08.12.2021 06:00 Uhr

Berlin: Bei der Lieferung von Corona-Impfstoffen mangelt es nach Angaben von Ärzteverbänden immer noch an der Verlässlichkeit. Der Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, Gassen, sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, RND, rund 6,5 Millionen Dosen Biontech-Impfstoff seien für diese Woche bestellt worden, geliefert würden aber wohl nur etwa 2,9 Millionen Dosen. Auch der Deutsche Hausärzteverband kritisierte die Lage. Der Bundesvorsitzende Weigeldt erklärte, die Impfkampagne hinke in den letzten Wochen deutlich hinterher, weil es versäumt wurde, für die große Nachfrage genügend Vakzin zu bestellen. Der scheidende Bundesgesundheitsminister Spahn versicherte im ZDF am Abend, es gebe genug Impfstoff, um das Ziel von 30 Millionen Impfungen bis Weihnachten zu erreichen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 08.12.2021 06:00 Uhr