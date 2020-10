Ärzteschaft und Wirtschaft beklagen Regelungswut der Bundesländer

Berlin: Aus Ärzteschaft und Wirtschaft kommt harsche Kritik am uneinheitlichen Vorgehen der Bundesländer in der Corona-Krise. Der Chef der Kassenärztlichen Vereinigung, Gassen, warf den Ländern überzogene Corona-Maßnahmen vor. Die Regelungswut sei oft eher kontraproduktiv, sagte er der Neuen Osnabrücker Zeitung. Sperrstunden und Alkoholverbote nannte er fragwürdig. Das sei nicht effektiv, weil das individuelle Verhalten nicht geändert werde, so Gassen. Außerdem gefährde der Wust nicht nachvollziehbarer Regelungen die Akzeptanz für die Maßnahmen, die wirklich etwas bringen. Auch vom Deutschen Industrie- und Handelskammertag und vom Hotel- und Gaststättenverband kommt scharfe Kritik, insbesondere an den Reisebeschränkungen und vereinzelten Beherbungsverboten innerhalb Deutschlands. Inzwischen hat das Robert-Koch-Institut die neuen Fallzahlen veröffentlicht. Demnach haben die Gesundheitsämter 4.721 Neuinfektionen innerhalb eines Tages gemeldet. 15 Menschen sind an den Folgen von Covid-19 gestorben.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 10.10.2020 08:00 Uhr