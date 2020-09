Ärztepräsident wirbt für Grippeimpfung

Berlin: Die Grippewelle im Herbst und Winter könnte nach Ansicht von Ärztepräsident Reinhardt in dieser Saison harmloser verlaufen als in den Vorjahren. Infektionen würden durch die Corona-Routine insgesamt reduziert - also durch häufiges Händewaschen, Maskentragen und Abstandhalten. In den Zeitungen der "Funke Mediengruppe" warb Reinhardt trotzdem für die Grippeschutzimpfung. In den Fokus stellte er Kinder, Erzieher und Lehrer. Die Grippewelle dürfe den Betrieb von Kitas und Schulen nicht gefährden, sagte der Ärztepräsident. Er geht in diesem Jahr von einer erhöhten Impfbereitschaft aus. Daher könne es zu örtlichen Impfstoff-Engpässen in einzelnen Praxen kommen. Mit einer bundesweiten Mangellage rechnet Reinhardt aber nicht.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 03.09.2020 07:00 Uhr