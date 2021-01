Ärztepräsident spricht sich für bundesweit einheitliches Vorgehen beim Impfen aus

Nachrichtenarchiv - 05.01.2021 01:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Ärztepräsident Reinhardt fordert ein bundesweit einheitliches Vorgehen in der Corona-Impfkampagne. Den Zeitungen der Funke Mediengruppe sagte er, auch in einem föderalen System müsse es bei einer so wichtigen Aufgabe möglich sein, bundeseinheitlich koordiniert vorzugehen. Ein Potpourri länderspezifischer Regelungen führt nach seinen Worten zu Verunsicherung und stellt Krisenmanagement infrage. Von der heutigen Bund-Länder-Konferenz forderte Reinhardt dazu konkrete Beschlüsse.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 05.01.2021 01:00 Uhr