Ärztepräsident Reinhardt wanrt vor dramatischen Engpässen

Todesfahrer in Hessen soll sein Auto gezielt in Schülergruppe gesteuert haben

Kassel: Bei dem tödlichen Unfall am Freitag in Hessen soll der Fahrer sein Auto absichtlich in die Kindergruppe gesteuert haben. Die Staatsanwaltschaft geht dem Verdacht nach, dass der 30-jährige sein Auto vorsätzlich in Richtung der Opfer gelenkt hat. Ein Zeuge habe eine gezielte Lenkbewegung wahrgenommen. Aus Sicht der Staatsanwaltschaft besteht Mordverdacht. Bei dem Unfall im nordhessischen Witzenhausen wurden am Freitagmorgen drei Mädchen auf dem Weg zur Schule erfasst. Eine Achtjährige starb im Krankenhaus, zwei weitere Mädchen im Alter von sieben und acht Jahren wurden schwer verletzt, sind aber nicht in Lebensgefahr. Auch der Autofahrer erlitt Verletzungen. Es gibt weder Hinweise auf Drogeneinfluss noch auf einen extremistischen Hintergrund. Die Staatsanwaltschaft vermutet, dass er psychisch krank ist. Er wurde in ein entsprechenden Krankenhaus gebracht.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 01.11.2021 17:00 Uhr