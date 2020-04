Ärztepräsident fordert FFP2-Schutzmasken auch für Bürger

Nachrichtenarchiv - 27.04.2020 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Der Vorsitzende des Weltärztebundes, Montgomery, fordert, dass die Menschen in Deutschland mit medizinischen Schutzmasken des Typs FFP2 ausgestattet werden. Montgomery warf der Bundesregierung im Deutschlandfunk Versagen vor, weil sie es nicht geschafft habe, solche Masken frühzeitig in hinreichendem Umfang zu beschaffen. Die FFP2-Masken seien jedoch die Lösung, die die Politik jetzt liefern müsse. Er trage eine solche auch beim Einkaufen. Die Mund-Nasen-Abdeckungen, die in fast allen Bundesländern in Geschäften und im Nahverkehr Pflicht sind, halte er für nutzlos. Bund und Länder dringen darauf, FFP2- und FFP-3-Masken dem medizinischen Personal vorzubehalten. Behelfsmasken bieten keinen absoluten Schutz vor Ansteckung, können aber nach Ansicht von Wissenschaftlern die Ausbreitung der Pandemie verlangsamen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 27.04.2020 12:00 Uhr