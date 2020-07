Ärztepräsident befürwortet Coronatests an Flughäfen

Das Wetter in Bayern: in der Nacht oft klar, tagsüber freundlich

Das Wetter in Bayern: In der Nacht in Alpennähe noch vereinzelt Schauer und Gewitter, ansonsten klar oder locker bewölkt. Tiefstwerte zwischen 16 Grad am Bodensee und 9 Grad in Oberfranken. Tagsüber freundlich, nur in Alpennähe und in Teilen Niederbayerns örtlich Schauer und Gewitter. Nachmittagstemperaturen zwischen 21 und 28 Grad. Freitag und Samstag wenig Wetteränderung.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 22.07.2020 20:45 Uhr