Ärzteorganisationen beklagen katastrophale Zustände in Kliniken in Gaza

Gaza-Stadt: Die Lage in den Krankenhäusern im Norden Gazas wird immer dramatischer. Die Hilfsorganisation "Ärzte ohne Grenzen" warnte, sollten die Kämpfe nicht gestoppt oder die Patienten in Sicherheit gebracht werden, würden die Krankenhäuser zu Leichenhallen. Nach Angaben der UN sind die meisten Kliniken nicht mehr funktionsfähig. Im Al-Schifa-Krankenhaus, dem größten der Region, sei die Lage "katastrophal", erklärten Mitarbeiter vor Ort. Die Bombardierung im Umfeld dauert bereits mehr als 24 Stunden an. Man sei umzingelt. Die meisten Mitarbeiter und Flüchtlinge haben das Gebäude nach Angaben des Klinikdirektors verlassen. 500 Patienten müssen dort allerdings noch bleiben. Die WHO teilte mit, man sei sehr besorgt um die Sicherheit des Personals und der Patienten, einschließlich Babys, die lebenserhaltende Maßnahmen benötigen. Die israelische Armee teilte mit, man greife die Klinik nicht an, Patienten könnten das Gebäude über eine Passage verlassen. Die Armee will nach eigenen Angaben heute helfen, Säuglinge aus dem Krankenhaus zu bringen. Israel wirft der Hamas vor, Krankenhäuser als Verstecke und Kommandozentralen zu nutzen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.11.2023 09:00 Uhr