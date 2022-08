Ärzte wehren sich gegen Rücknahme der Neupatientenregelung

Russland spioniert offenbar bei Schulung ukrainischer Soldaten in Deutschland

Berlin: Russische Geheimdienste haben offenbar die Ausbildung von ukrainischen Soldaten an westlichen Waffensystemen in Deutschland ausspioniert. Der "Spiegel" berichtet von Hinweisen deutscher Sicherheitsbehörden. Kurz nach dem Beginn der Lehrgänge an zwei Bundeswehrstandorten habe der Militärische Abschirmdienst verdächtige Fahrzeuge bemerkt, aus denen heraus die Zufahrten zu den Kasernen beobachtet worden seien, heißt es. Betroffen waren laut "Spiegel" die Standorte Grafenwöhr in Bayern und Idar-Oberstein in Rheinland-Pfalz. Die US-Armee in Grafenwöhr wollte dem BR dazu keine Stellungnahme geben. Man habe strenge Sicherheitsmaßnahmen, die regelmäßig überprüft würden, hieß es lediglich.

