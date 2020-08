Ärzte warnen vor neuem "Vermeidungseffekt" wegen Corona

Nachrichtenarchiv - 25.08.2020 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Der Präsident der Bundesärztekammer, Reinhardt, hat angesichts steigender Infektionszahlen vor einem neuen "Vermeidungseffekt" gewarnt, bei dem Erkrankte Praxen und Kliniken scheuen. Wer krank ist, sollte auch und gerade in Corona-Zeiten einen Arzt konsultieren, sagte er der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Gerade in den ersten Monaten der Pandemie hätten viele Menschen ärztliche Hilfe aus Angst vor einer Infektion zu spät oder gar nicht gesucht, so Reinhardt. Er sprach von Kollateralschäden der Corona-Pandemie, die ein relevantes Problem für die Gesundheit der Menschen darstellten. Der Hauptgeschäftsführer der Deutschen Krankenhausgesellschaft, Baum, fügte hinzu, bei einem solchen Vermeidungsverhalten könnte die Zahl komplizierter Operationen weiter ansteigen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 25.08.2020 10:00 Uhr