Ärzte und Krankenkassen streiten über Corona-Impf-Honorare

Kurzmeldung ein/ausklappen Streit in Ampel-Regierung hält vor Koalitionsausschuss an

Berlin: Die Meinungsverschiedenheiten in der Ampelregierung über verschiedene Themen halten an. FDP-Generalserketär Djir Sarai sagte dazu im Morgenmagazin von ARD und ZDF, es sei nicht ungewöhnlich, dass man über Sachverhalte diskutiere. Die große Kunst sei es, am Ende des Tages Lösungen zu finden. Grünen-Chefin Lang warf den Ampel-Partnern eine Blockade-Haltung bei einzelnen Themen vor. Wenn es beim Klimaschutz konkret werde, duckten sich plötzlich alle weg. Das gehe so nicht, sagte sie der Mediengruppe Bayern. Die SPD warf ihren Koalitionspartnern vor, sich profilieren zu wollen, statt nach Lösungen zu suchen. Fraktionschef Mützenich sagte der "Süddeutschen Zeitung", die SPD beteilige sich hinter den Kulissen an sachlichen Diskussionen, um Probleme aufzulösen. Am Sonntag kommen die Spitzen der Ampel-Parteien zum Koalitionsausschuss zusammen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.03.2023 11:00 Uhr