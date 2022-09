Ärzte sind besorgt um Gesundheit von Queen Elizabeth II.

Nachrichtenarchiv - 08.09.2022 16:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

London: In Großbritannien herrscht große Sorge um den Gesundheitszustand von Königin Elisabeth der Zweiten. Ihre vier Kinder sind nach Medienberichten bereits an ihre Seite geeilt oder auf dem Weg zur Queen. Prinz Charles sowie Prinzessin Anne sind demnach schon auf Schloss Balmoral in Schottland eingetroffen, wo sie sich zur Zeit aufhält. Prinz Andrew und Prinz Edward werden in Kürze dort erwartet. Vorher hatte der Palast mitgeteilt, dass die 96 Jahre alte Queen aus Sorge um ihre Gesundheit unter medizinische Beobachtung gestellt wurde. Elisabeth die Zweite ist die älteste amtierende Monarchin der Welt. Erst kürzlich feierte sie ihr 70. Thronjubiläum. Sie hatte diesen 1952 bestiegen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.09.2022 16:00 Uhr