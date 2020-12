Ärzte raten von Weihnachtsbesuchen ab

Nachrichtenarchiv - 24.12.2020 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Der Vorsitzende des Mediziner-Verbands "Hartmannbund", Reinhardt, hat an die Bevölkerung appelliert, die erlaubten Grenzen für Zusammenkünfte nicht auszureizen. Gerade die älteren Familienmitglieder, die man an den Festtagen nicht alleinlassen wolle, seien besonders von Corona bedroht. Es gelte eine dritte, noch stärkere Infektionswelle zu verhindern. Auch der Chef des Verbandes der Intensivmediziner, Janssens, warnte davor und rief dazu auf, an Weihnachten lieber nicht die Großeltern zu besuchen. Nach Angaben des Robert Koch Instituts verfügen die Labore in Deutschland in der Weihnachtswoche über deutlich geringere Kapazitäten für Tests als sonst. Dadurch ergebe sich ein unvollständiges Bild von der Infektionslage in Deutschland.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 24.12.2020 09:00 Uhr