Ärzte-Protest: Kritik an Praxisschließungen

Berlin: Mit Kritik hat die Deutsche Stiftung Partientenschutz auf die Schließung von Arztpraxen im Rahmen eines bundesweiten Protesttags reagiert. Vorstand Brysch sagte der Deutschen Presse Agentur, Praxisschließungen träfen in erster Linie kranke und schwache Menschen. Bundesgesundheitsminister Lauterbach und die Krankenkassen blieben davon unberührt. Der Bayerische Hausärzteverband beteiligt sich nicht an den heutigen Aktionen. Wie der Verbands-Vorsitzende, Ritter, dem BR sagte, ist man nicht in entsprechende Planungen eingebunden worden. Außerdem sei es fraglich, ob es Sinn habe, Proteste mit Praxisschließungen auf einen Brückentag zu legen. Der Virchowbund, der Verband der niedergelassenen Ärzte Deutschlands, hatte zu dem heutigen Protest gegen die Gesundheitspolitik aufgerufen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.10.2023 15:00 Uhr