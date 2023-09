Ärzte-Präsident ist gegen generelle Maskenpflicht

Berlin: Mit Blick auf die bevorstehende Erkältungssaison haben sich Ärztevertreter für Vorsichtsmaßnahmen ausgesprochen. Der gesundheitspolitische Sprecher der Grünen, Dahmen, der auch Arzt ist, sagte, eine Schutzmaske könne auch in diesem Herbst in Gesundheitseinrichtungen sinnvoll sein. Auch sollten ältere Menschen und Risikopatienten nach Rücksprache mit ihrem Arzt ihre Impfungen auffrischen, vor allem gegen die Grippe. Der Präsident der Bundesärztekammer, Reinhardt, nannte im Deutschlandfunk eine Maskenpflicht unangemessen, vulnerable Gruppen sollten aber weiterhin vorsichtig sein. Die aktuell leicht steigenden Corona-Infektionszahlen nannte er nicht beunruhigend. Die Krankheitsverläufe seien nicht mehr so schwer wie früher.

