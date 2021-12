"Ärzte ohne Grenzen" prangern zunehmend Angriffe auf Helfer an

Nachrichtenarchiv - 26.12.2021 12:30 Uhr Aktuelle Nachrichten

Genf: Die Hilfsorganisation "Ärzte ohne Grenzen" registriert immer mehr grausame Angriffe auf Mitarbeitende in Krisengebieten. Ihr Präsident Christou hat die Erlebnisse in bewaffneten Konflikten als "extrem schockierend" bezeichnet. Ein weiterer Negativtrend sei, dass die Täter ungeschoren davonkämen. Als Beispiel nannte er eine Attacke im Juni dieses Jahres in der umkämpften äthiopischen Region Tigray. Hierbei seien drei Mitarbeiter auf "erschreckend brutale Weise" getötet worden. Man habe von der Regierung in Addis Abeba verlangt, den Angriff unabhängig zu untersuchen - bisher vergeblich, so Christou.

Quelle: BR24 Nachrichten, 26.12.2021 12:30 Uhr