Ärzte kämpfen um das Leben von Kreml-Kritiker Nawalny

Nachrichtenarchiv - 20.08.2020 20:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Omsk: Ärzte kämpfen weiter um das Leben des russischen Regierungsgegners Alexej Nawalny. Seine Sprecherin Kira Jarmysch geht davon aus, dass er vergiftet wurde. Nawalny sei in ein künstliches Koma versetzt worden und werde beatmet. Ärzte auf der Intensivstation des Krankenhauses im sibirischen Omsk erklärten, Nawalnys Zustand sei stabil. Der 44-jährige Kreml-Kritiker befand sich nach Angaben seiner Sprecherin im Flugzeug auf dem Rückweg von Tomsk nach Moskau, als er plötzlich das Bewusstsein verlor. Wegen des Vorfalls machte das Flugzeug in Omsk eine Notlandung. Inzwischen gibt es Meldungen, dass Nawalny in Deutschland weiterbehandelt werden soll. Der Gründer der Initiative "Cinema for Peace", berichtete von einer entsprechenden Zusage der Charité in Berlin. Außerdem bemühe er sich im Auftrag der Familie um eine Fluggenehmigung.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 20.08.2020 20:00 Uhr