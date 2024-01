Ärzte in Hamburg trennen erfolgreich siamesische Zwillinge

Hamburg: Am Universitäts-Klinikum Eppendorf ist Ärzten eine besonders schwierige Operation gelungen. Sie haben so genannte siamesische Zwillinge getrennt. Die beiden Mädchen waren vor sieben Wochen auf die Welt gekommen - zusammengewachsen am Bauch und mit verschmolzenen Lebern. Darüber hinaus hatte jeder Zwilling alle lebenswichtigen Organe. Die Lebern wurden nun getrennt und die Bäuche beider Babys verschlossen. Die Mädchen sind wohlauf.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.01.2024 19:00 Uhr