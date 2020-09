Ärzte holen Nawalny aus dem künstlichen Koma

Nachrichtenarchiv - 07.09.2020 16:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Der vergiftete russische Oppositionspolitiker Alexej Nawalny ist aus dem künstlichen Koma geholt worden. Sein Gesundheitszustand habe sich verbessert, und er werde schrittweise von der maschinellen Beatmung entwöhnt, twitterte die Berliner Universitätsklinik Charité. Er reagiere auf Ansprache, Langzeitfolgen der schweren Vergiftung seien jedoch weiterhin nicht auszuschließen. Über die Konsequenzen der Vergiftung Nawalnys wird in Berlin heftig diskutiert. Die Bundesregierung lässt dabei weiter offen, ob der vermeintliche Giftanschlag Konsequenzen für das Ostseepipeline-Projekt Nord Stream 2 haben wird. Kanzlerin Merkel halte es für falsch, etwas auszuschließen, so Regierungssprecher Seibert. Die Grünen plädieren für einen Ausstieg. Parteichef Habeck erklärte, das Projekt jetzt durchzuziehen, bedeute, dass Russland machen kann, was es will. Die Linke bekräftigte ihre Ablehnung von Wirtschaftssanktionen gegen Russland.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 07.09.2020 16:00 Uhr