Ärzte fordern Stopp für staatliche Förderung von Corona-Impfzentren

Hurrikan "Ian" trifft auf Westküste Floridas

Miami: Hurrikan "Ian" ist an der Westküste des US-Staates Florida auf Land getroffen. Erste Fotos und Videos in sozialen Netzwerken zeigen nahe der Städte Fort Myers and Cape Coral schon teils meterhohe Überschwemmungen. Rund 800.000 Haushalte sind Berichten zufolge bereits ohne Strom. Dem US-Hurrikanzentrum zufolge hat der Wirbelsturm die Stärke vier von fünf. Er hatte auf seinem Weg von Kuba nach Florida noch einmal an Kraft zulegt. Seine Rotationsgeschwindigkeit beträgt demnach 240 Kilometer in der Stunde. Zwar wurden in Florida 2,5 Millionen Menschen aufgerufen, die Region zu verlassen und sich in Sicherheit zu bringen. Aber offenbar folgten viele Menschen dem Aufruf der Behörden nicht. Vor der Küste Floridas sank inmitten des Hurrikans ein Boot mit Migranten. Laut US-Grenzsschutz werden 23 Menschen vermisst. Vier konnten sich schwimmend ans Ufer retten.

Sendung: BR24 Nachrichten, 28.09.2022 22:15 Uhr