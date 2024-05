Ärzte fordern Krisen-Gipfel bei Scholz

Mainz: Bundesgesundheitsminister Lauterbach hat für eine „Zeitenwende“ im Gesundheitswesen geworben. Auf dem Deutschen Ärztetag sagte er, aufgrund jahrelang verschleppter Reformen sei die Versorgung inzwischen akut bedroht. Nach seinen Worten werden in den kommenden Jahren rund 50.000 Ärztinnen und Ärzte fehlen. Lauterbach versprach eine Reform der Zulassungsregeln und einen Ausbau der Studienplätze. Um den Beruf attraktiver zu gestalten, will er die Medizin außerdem entbürokratisieren. Den drohenden Versorgungsengpass griff auch der Präsident der Bundesärztekammer, Reinhardt auf: Er forderte einen Krisengipfel im Kanzleramt: Viele Kollegen in den Kliniken gingen bald in Rente - viele Praxen würden altersbedingt schließen, so Reinhardt, da bliebe Deutschland nicht mehr viel Zeit.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.05.2024 16:00 Uhr