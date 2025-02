Ärzte fordern Festhalten am Verbrenner-Aus

Brüssel: Mehr als 500 Ärzte haben EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen aufgefordert, am geplanten Ausstieg aus dem Verbrennungsmotor festzuhalten. In einem offenen Brief warnen die Mediziner vor den gesundheitlichen Folgen einer Verzögerung. Zu den Unterzeichnern gehören unter anderem der Präsident der Bundesärztekammer, Reinhardt und die Direktorin der Umweltmedizin am Uniklinikum Augsburg, Traidl-Hoffmann. Der Geschäftsführer der Deutschen Allianz Klimawandel und Gesundheit, Schulz, wies darauf hin, dass der Straßenverkehr in Städten besonders schädlich ist. Nach seinen Worten verursachen Autoabgase Krankheiten und Todesfälle. Der EU-Beschluss zum Verbrenner-Aus sieht vor, dass ab 2035 keine neuen Autos mit Benzin- oder Dieselmotor mehr zugelassen werden dürfen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.02.2025 09:00 Uhr