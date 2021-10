Ärzte fordern Ende der Maskenpflicht an Schulen

Nachrichtenarchiv - 07.10.2021 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Potsdam: Vor einem Treffen der Kultusminister zum Thema Corona an den Schulen wird die Forderung nach Erleichterungen bei der Maskenpflicht lauter. Angesichts regelmäßiger Testungen sei es vertretbar, an Schulen auf die Masken zu verzichten, sagte Kassenärzte-Chef Gassen dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Die Corona-Schutzmaßnahmen hätten zudem auch unerwünschte gesundheitliche Folgen. Die Immunsysteme vieler Kinder seien inzwischen so untrainiert, dass sie möglicherweise an Viren erkranken, die ihnen früher nichts anhaben konnten, so Gassen. Ähnlich argumentierte der Hausärzteverband. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft ist dagegen der Meinung, dass Schulen ohne Hygienekonzepte im Winter nicht geöffnet bleiben können. - Die Kultusministerkonferenz bekennt sich zum Ziel eines kontinuierlichen Präsenzunterrichts. Bindende Beschlüsse werden von dem Treffen heute und morgen allerdings nicht erwartet.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 07.10.2021 09:00 Uhr