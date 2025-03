Ärzte entlassen Papst Franziskus heute aus dem Krankenhaus

Rom: Papst Franziskus darf heute das Krankenhaus wieder verlassen. Das teilten am frühen Abend seine Ärzte mit. Fünf Wochen lang war der 88-Jährige wegen einer beidseitigen Lungenentzündung in der Klinik behandelt worden. Geplant ist, dass sich Franziskus am Mittag vor seiner Entlassung den Gläubigen zum traditionellen Angelus-Gebet von einem Fenster des Krankenhauses zeigt. Womöglich wird er auch einen Gruß und einen Segen sprechen. Danach soll der Papst in den Vatikan zurückkehren.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.03.2025 22:00 Uhr