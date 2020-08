Ärzte empfehlen Grippeschutzimpfung für Kinder

Lage in Berlin hat sich offenbar beruhigt

Berlin: In der Hauptstadt ist die Abschlusskundgebung gegen die Corona-Politik der Regierung ohne Zwischenfälle zu Ende gegangen. Nach Angaben der Polizei kehrte auch an der russischen Botschaft und am Berliner Reichstag Ruhe ein. Dort waren am Abend zahlreiche Demonstranten die Treppe hochgelaufen. Einige trugen schwarz-weiß-rote Reichsflaggen. Mehrere Politiker äußerten sich bestürzt. Eine Bilanz des gestrigen Tages wollte die Polizei noch nicht ziehen. Der Berliner Innensenator Geisel hatte am Abend von etwa 300 Festnahmen gesprochen, davon allein 200 nahe der russischen Botschaft. Dort habe es auch sieben verletzte Polizisten gegeben. Insgesamt demonstrierten Geisel zufolge in Berlin bis zu 38.000 Menschen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 30.08.2020 01:00 Uhr