Ärzte bestreiken kommunale Krankenhäuser

Ukrainische Führung schickt 45 Busse nach Mariupol

Kiew: Die Ukraine hat angesichts der angekündigten Feuerpause für Mariupol 45 Busse in die Hafenstadt geschickt. Damit sollen Bewohner der seit Wochen schwer umkämpften Hafenstadt im Süden des Landes in Sicherheit gebracht werden. Noch ist unklar, ob die Feuerpause, die um 9 Uhr in Kraft getreten ist, eingehalten wird. Der ukrainische Präsident Selenskyj hatte sich zuvor skeptisch geäußert. Trotz der Ankündigung aus Moskau, die Kampfhandlungen in der Ukraine zu reduzieren, wurden in der Nacht weitere Angriffe gemeldet. Der britische Geheimdienst berichtete von russischem Beschuss auf Mariupol sowie auf die Stadt Tschernihiw. In der Großstadt Dnipro wurde nach ukrainischen Angaben ein Treibstofflager von Raketen getroffen. Morgen wollen die Ukraine und Russland ihre Gespräche über ein Ende des Kriegs fortsetzen. Nach der letzten Verhandlungsrunde am Dienstag in Istanbul sind die Hoffnungen auf einen baldigen Durchbruch allerdings gering.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 31.03.2022 10:00 Uhr