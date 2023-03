Ärzte an kommunalen Kliniken treten in den Warnstreik

Meldungsarchiv - 30.03.2023 05:00 Uhr Aktuelle Meldungen

München: In sechs Bundesländern treten heute Krankenhaus-Ärzte in einen Warnstreik für bessere Bezahlung. Der Marburger Bund hat zu Aktionen in Bayern, Baden-Württemberg, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland aufgerufen. Die zentrale Kundgebung ist am Mittag in München geplant. In Bayern sind von dem Streik kommunale Krankenhäuser und einzelne Kliniken des Helios-Konzerns betroffen. Die Notfallversorgung soll jeweils sichergestellt sein. Der Marburger Bund fordert 2,5 Prozent mehr Geld und einen Ausgleich für die Inflation.

Sendung: BR24 Nachrichten, 30.03.2023 05:00 Uhr