Aeroflot stellt Auslandsflüge ein

Zehntausende demonstrieren gegen Krieg in der Ukraine

München: In der Landeshauptstadt haben auch heute wieder Menschen gegen den Ukraine-Krieg demonstriert. Eine Menschenkette mit rund 2.000 Teilnehmern erstreckte sich in München vom ukrainischen Konsulat in der Nähe der Theresienwiese bis zum russischen Konsulat am Friedensengel. Ganz geschlossen wurde die Kette aber nicht. In Aschaffenburg kamen am Mittag 250 Menschen zu einer Anti-Kriegs-Kundgebung am Theaterplatz zusammen. In Würzburg ist für den Abend eine Solidaritätskundgebung geplant. In Hamburg kamen am Mittag Zehntausende Menschen zu einem zentralen Protest gegen den russischen Krieg in der Ukraine in die Innenstadt. Angemeldet ist die Demonstration in der Hansestadt für 50.000 Teilnehmer.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 05.03.2022 15:00 Uhr