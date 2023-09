Änderungen beim Klimaschutz stoßen auf Kritik

Berlin: Der Bundestag hat auch über die geplanten Änderungen am Klimaschutzgesetz diskutiert: Scharfe Kritik kam von der Union. Der CDU-Abgeordnete Gebhardt sagte, damit entkerne die Regierung das Gesetz und weiche es auf. Der umweltpolitische Sprecher der Linken-Fraktion, Lenkert sprach von einem Skandal. Auch Umweltverbände zeigten sich unzufrieden: Die Klimachefin des WWF Deutschland, Raddatz, sagte, das Gesetz sei das Herz für den Klimaschutz in Deutschland, nun drohe der Infarkt. Laut Greenpeace-Sprecher Maack wird der nötige Klimaschutz dadurch noch weiter hinaus gezögert. Nach den Plänen der Regierung sollen die bisher verpflichtenden Ziele für die einzelnen Wirtschaftsbereiche - etwa den Verkehr – abgeschafft werden. Verfehlungen in einem Bereich sollen mit Fortschritten in anderen verrechnet werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.09.2023 18:00 Uhr