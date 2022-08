Änderungen am Corona-Plan für den Herbst gefordert

Nachrichtenarchiv - 08.08.2022 17:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Aus Teilen der FDP und der CDU gibt es Kritik am Corona-Konzept von Gesundheitsminister Lauterbach und Justizminister Buschmann. Der CDU-Gesundheitsexperte Rüddel hat Lauterbach Panikmache vorgeworfen. Im Sommer sei eine Grundimmunisierung erreicht worden, weshalb es seiner Meinung nach einen relativ entspannten Corona-Herbst und -Winter geben werde. Nachbesserungen hat Bundestagsvizepräsident Kubicki gefordert. Ihm erschließe sich beispielsweise nicht, warum eine Maskenpflicht im Freien verhängt werden kann. Sein FDP-Kollege Schäffler sagte, er sei sich sicher, dass der Entwurf in dieser Form keine Mehrheit im Bundestag finden werde. Unter anderem sei die mögliche Maskenpflicht an Schulen ein Ärgernis.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.08.2022 17:00 Uhr