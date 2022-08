Änderung der Gasumlage ist laut Netzbetreibern vor Oktober nicht möglich

Papst Franziskus ernennt 20 neue Kardinäle

Vatikanstadt: Papst Franziskus will heute 20 neue Kardinäle ernennen. Die Zeremonie beginnt am Nachmittag im Petersdom. 16 der neuen Würdenträger sind nicht älter als 80 Jahre. Deshalb könnten sie in einem Konklave, in dem für die katholische Kirche ein neuer Papst gewählt wird, mitstimmen. Die übrigen werden gewissermaßen wegen ihrer Verdienste in das Kollegium aufgenommen. Ein Deutscher ist nicht unter den neuen Kardinälen.

Sendung: Bayern 1 Nachrichten, 27.08.2022 05:00 Uhr