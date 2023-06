Ältestenrat entscheidet über Zeitplan für das Heizungsgesetz

Kurzmeldung ein/ausklappen Kassenbeiträge werden laut Lauterbach 2024 steigen

Berlin: Angesichts des Milliarden-Defizits bei den Krankenkassen hat Gesundheitsminister Lauterbach höhere Beiträge angekündigt. Dem Redaktionsnetzwerk Deutschland sagte er, Leistungskürzungen kämen für ihn nicht infrage. Da Finanzminister Lindner höhere Steuerzuschüsse an die Gesetzliche Krankenversicherung ausschließe, müssten die Beiträge im kommenden Jahr leicht steigen. Der Spitzenverband der Gesetzlichen Krankenkassen rechnet 2024 mit einer Lücke zwischen 3,5 Milliarden und 7 Milliarden Euro. Lauterbach kündigte außerdem an, dass Rezepte ab dem 1. Juli in elektronischer Form zum Einsatz kommen: Bereits bis Ende Juli sollen nach seinen Worten 80 Prozent der Apotheken in Deutschland an das System angeschlossen sein. Ziel des E-Rezeptes ist es, die Abläufe in Praxen und Apotheken zu vereinfachen und die Behandlung mit Arzneimitteln sicherer zu machen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.06.2023 08:00 Uhr