Älteste Frau der Welt stirbt mit 118 Jahren in Frankreich

München: Als Reaktion auf den Lehrermangel an Schulen fordert der Vorsitzende des Realschullehrerverbands, Böhm, eine große Attraktivitäts-Kampagne. Das sagte er am Morgen im BR24 "Thema des Tages". Man müsse dafür sorgen, dass wieder mehr Menschen in den Lehrerberuf finden. Böhm wörtlich: "Wir haben zehn harte Jahre vor uns." Denn in den letzten Jahren habe man versäumt, neues Personal auszubilden und einzustellen. In Bayern werde es in den kommenden Jahren vor allem an Grund- und Mittelschulen an Pädagoginnen und Pädagogen fehlen. Außerdem forderte Böhm, dass Schulleiter zum Beispiel bei der Verwaltung durch zusätzliches Personal unterstützt und entlastet werden. Laut aktuellem Schulbarometer sehen gut zwei Drittel der Schulleiter in Deutschland den Personalmangel als das größte Problem an.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.01.2023 09:00 Uhr