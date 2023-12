Ältere Autofahrer verursachen häufig Unfälle

Brüssel: In der Debatte um die Fahrtüchtigkeit von Senioren lehnt Bundesverkehrsminister Wissing eine regelmäßige, verpflichtende Selbsteinschätzung für Ältere ab. Dem WDR sagte Wissing, dies bedeute unnötige Bürokratie, ohne dass der Straßenverkehr sicherer werde. Und in deutschen Verwaltungen gebe es Fachkräftemangel, sagte Wissing in Brüssel. Laut Statistischem Bundesamt sind ältere Autofahrer häufiger Hauptverursacher bei Unfällen, bei denen es zu Verletzungen kommt. In zwei von drei Fällen ist demnach eine Person über 65 Jahren schuld am Unfall. Gemessen an der Zahl der Gesamtunfälle ist der Anteil aber gering, denn Ältere fahren seltener mit dem Auto als Jüngere.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.12.2023 13:00 Uhr