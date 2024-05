Ägyptische Armee meldet einen toten Soldaten bei Schusswechsel mit israelischem Militär

Tel Aviv: Die israelische Armee berichtet von einer direkten Konfrontation mit ägyptischen Soldaten. Am Grenzübergang Rafah sei es zu einem Schusswechsel gekommen, dabei sei ein ägyptischer Soldat getötet worden. Die ägyptische Seite bestätigte den Zwischenfall und das erste öffentlich bekannte ägyptische Todesopfer seit Beginn des Gaza-Kriegs. Die Lage an der Grenze verschärft sich seit Wochen. Israelische Truppen haben in Rafah auf palästinensischer Seite wie auch in einem Grenzstreifen zwischen Ägypten und Gaza die Kontrolle übernommen. Seit 1979 gilt zwischen beiden Ländern ein Friedensvertrag. Das Verhältnis wird seit dem Gaza-Krieg aber auf ein harte Probe gestellt. - Unterdessen gab die Hamas bekannt, dass sie ihre Teilnahme an Verhandlungen über eine Waffenruhe wegen des israelischen Luftangriffs auf Rafah aussetzt. Dabei waren gestern Abend laut plästinensischer Gesundheitsbehörde 45 Zivilisten getötet worden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.05.2024 17:00 Uhr