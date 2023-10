Ägyptens Präsident al-Sisi kritisiert Vorgehen Israels nach Hamas-Angriff

Kairo: Nach den massiven Luftangriffen Israels auf den Gazasstreifen kommt deutliche Kritik von der Regierung Ägyptens. Präsident al-Sisi warf Israel vor, mit seiner Reaktion auf den Angriff der Hamas über das Recht auf Selbstverteidigung hinaus zu gehen. Die Militäraktionen kämen einer kollektiven Bestrafung gleich, sagte der ägyptische Präsident. Er rief außerdem die Menschen im Gazastreifen auf, im Palästinensergebiet auszuharren. Ägypten kommt wegen seines Grenzübergangs zum Gazastreifen eine besondere Rolle zu. Die Deutsche Presseagentur meldet am Abend unter Berufung auf ägyptische Sicherheitskreise, dass der Übergang Rafah morgen für die Ausreise von Ausländern aus dem Gazastreifen geöffnet wird. Außerdem soll dort angeblich die Einfuhr von Hilfsgütern ermöglicht werden. Zuvor hatte sich schon US-Außenminister Blinken nach Gesprächen in der Region zuversichtlich gezeigt, dass über Ägypten Hilfe in das Palästinensergebiet gelangen können.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.10.2023 21:00 Uhr